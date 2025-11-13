Ingeniería abre sus puertas para una nueva edición de Museos a la Luz de la Luna

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) vuelve a abrir sus puertas para una nueva edición de Museos a la Luz de la Luna. La cita es el próximo es el sábado 15 de noviembre, de 19 a 24, y la entrada es libre y gratuita.

Las actividades se llevarán a cabo en el histórico Edificio Central, ubicado en Av. 1 y 47, y en los departamentos de Mecánica y Electrotecnia. Según precisaron desde la casa de estudios, habrá exhibiciones, juegos, charlas y un patio de comidas en los jardines de la unidad académica.

Entre los diferentes atractivos, la Facultad contará con la presencia del Mago Collins, quien desvelará algunos de los secretos de la luna a través de un show de magia con predicciones, viajes en el tiempo, adivinaciones, apariciones y mucho más.

Además, los visitantes podrán participar de un taller de efecto dominó, reacción en cadena con la máquina de Golberg, armar un rompecabezas en un mapa de Argentina en 3D y participar de trivias (colabora la Cátedra de Materiales).

Por ejemplo, de 19.30 a 20 hs, se realizará la charla “Aviem AV 100 E POWER”, primer avión eléctrico de Argentina, desarrollado por la universidad Pública y una empresa privada. Expondrán los ingenieros Claudio Rimoldi y Guillermo Garaventta, del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA).

También podrá visitarse la Biblioteca Histórica con sus 113 años y conocer la historia del internado del Colegio Nacional y de la Facultad de Ingeniería. Se expondrá una muestra de fotos por los 120 años de la UNLP. Quienes lo deseen podrán probar las antiguas máquinas Olivetti, tinteros con sus plumas, ficheros antiguos con las fichas de papel. Se llevarán souvenirs de regalo.

El grupo de Robótica de la carrera Ingeniería Electrónica mostrará trabajos realizados por los alumnos y juegos de imágenes en 3D destinadas al público en general.

También se presentará una animación con robots. La carrera Ingeniería Aeroespacial mostrará maquetas sobre cohetería, satélites y el recordado avión de la 2da. Guerra Mundial Spitfire con sus partes.

Por su parte, integrantes de la Planta de Alimentos PAIS ofrecerán degustación de frutas deshidratadas y habrá un juego de ruleta de la suerte con premios sorpresa. Además, el Instituto Confucio de la UNLP expondrá sobre caligrafía china, arte de recorte, demostración oral del idioma y muestra de vestimentas típicas. También habrá una degustación de té chino.