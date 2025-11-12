Se presenta la comedia dramática Vertiginosa en el Teatro Argentino

Mañana a las 20 horas se presenta Vertiginosa, una comedia dramática escrita y dirigida por Susana Tale, en la Sala Iris Scaccheri del primer subsuelo del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino en 51 entre 9 y 10. La función es gratuita, con reserva online previa, y forma parte de la programación impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La obra está protagonizada por Bárbara Sánchez, María Guimarey, Fernando Pablo Cipolla y Eloy Rodríguez Tale, y propone un viaje acelerado por la vida de cuatro personajes: una dramaturga, una actriz, un piloto de carreras y un músico ruso. En una trama que combina humor, drama y reflexión, los protagonistas enfrentan temas universales como el amor, la enfermedad, el miedo a la vejez, el destino y el éxito, en un relato que avanza con el vértigo de una carrera sin freno.

“Buscamos replicar en el escenario la vorágine y el caos surreal del mundo actual, con una historia contemporánea y extravagante”, explicó Tale.

La puesta fue desarrollada durante 2024 en el Taller de Producción de Proyectos dictado por Rubén Szchumacher y Graciela Schuster, y contó con la colaboración de la artista plástica Balbina Lightowler en el diseño de los elementos visuales. Estrenada este año en La Plata, Vertiginosa tendrá su última presentación en la Sala Iris Scaccheri del TACEC, cerrando un ciclo que combina talento local y una mirada crítica sobre la velocidad de los tiempos que corren.