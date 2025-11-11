Descarriló un tren del Sarmiento en Liniers: 19 heridos y servicio interrumpido

Una formación del tren Sarmiento se descarriló este martes por la tarde a pocos metros de la estación Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho se produjo cerca de las 15:50, a unos 100 metros del paso a nivel ubicado en la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia.

Tras el accidente, los pasajeros se vieron obligados a descender por sus propios medios y caminar por las vías para abandonar la zona. En total, 19 personas resultaron heridas, de las cuales nueve fueron trasladadas a distintos hospitales: cuatro al Santojanni, dos al Vélez Sarsfield, dos al Álvarez y una al Grierson. Las demás fueron atendidas en el lugar por personal médico.

El SAME desplegó un operativo con 40 móviles y equipos de emergencia, mientras que Bomberos de la Ciudad enviaron dos dotaciones, un grupo especial de rescate y una unidad médica. Afortunadamente, la formación no volcó y las autoridades confirmaron que no hay víctimas fatales.

“El operativo está finalizado y no hay más personas dentro de los vagones. Lo importante es que todas las lesiones son leves o de mediana gravedad”, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en declaraciones a la prensa.

El servicio del tren Sarmiento permanece interrumpido mientras se realizan las pericias para determinar las causas del descarrilamiento.