Apareció una serpiente de más de un metro en un barrio de La Plata y generó sorpresa entre los vecinos

Momentos de sorpresa y curiosidad se vivieron este miércoles en Barrio Aeropuerto, cuando vecinos de la zona de 19 y 605 encontraron una serpiente de más de un metro de largo que se desplazaba por una calle de tierra frente a las viviendas. Tras unos minutos de inquietud, lograron capturarla sin lastimarla y dieron aviso a las autoridades.

Las imágenes del reptil circularon rápidamente entre los grupos vecinales y despertaron preocupación sobre su peligrosidad.

El especialista explicó que estos animales pueden alcanzar más de un metro en su etapa adulta y que su presencia es más común durante la primavera y el inicio del verano, cuando las temperaturas elevadas los sacan de sus refugios naturales.