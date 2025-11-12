Apareció una serpiente de más de un metro en un barrio de La Plata y generó sorpresa entre los vecinos
El animal fue hallado en la zona de 19 y 605, en Barrio Aeropuerto. Un especialista de la UNLP explicó que se trata de una especie inofensiva y detalló por qué suelen aparecer con mayor frecuencia en esta época del año.
Momentos de sorpresa y curiosidad se vivieron este miércoles en Barrio Aeropuerto, cuando vecinos de la zona de 19 y 605 encontraron una serpiente de más de un metro de largo que se desplazaba por una calle de tierra frente a las viviendas. Tras unos minutos de inquietud, lograron capturarla sin lastimarla y dieron aviso a las autoridades.
Las imágenes del reptil circularon rápidamente entre los grupos vecinales y despertaron preocupación sobre su peligrosidad.
El especialista explicó que estos animales pueden alcanzar más de un metro en su etapa adulta y que su presencia es más común durante la primavera y el inicio del verano, cuando las temperaturas elevadas los sacan de sus refugios naturales.