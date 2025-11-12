De residuo a recurso: investigadoras platenses crean esponjas con plumas de pollo

La industria avícola argentina genera grandes volúmenes de plumas como residuo del faenamiento de aves. Este subproducto, que representa entre un 5 y 7 % del peso del animal, se acumula en los frigoríficos y constituye un serio problema ambiental. Con el objetivo de transformar ese desecho en un material útil, las doctoras Juliana Orjuela Palacio y Noemí Zaritzky, investigadoras del CIDCA, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, el Conicet y la CIC, trabajan en el desarrollo de esponjas elaboradas con queratina extraída de plumas de pollo.

Las plumas están compuestas en un 90 % por queratina, una proteína resistente al calor, con buenas propiedades mecánicas y capacidad hidrofóbica. Sin embargo, la mayoría de estos residuos son quemados o enterrados, lo que genera contaminación. “Solo una pequeña fracción se usa para producir harina de plumas, destinada a alimentos balanceados”, explicó Orjuela.

El equipo obtiene queratina hidrolizada soluble mediante métodos químicos optimizados, menos contaminantes y de bajo costo, logrando rendimientos de solubilización del 80 al 96 % según las condiciones aplicadas. A partir de esa proteína desarrollaron esponjas porosas, cilíndricas y de color blanco, capaces de resistir altas temperaturas sin deformarse.

Las pruebas de laboratorio demostraron que las esponjas tienen una elevada capacidad de absorción y retención de hidrocarburos, y pueden reutilizarse en más de cinco ciclos efectivos. “Luego analizamos el reciclado del material para cerrar el ciclo y ampliar su uso en la remediación de distintos contaminantes industriales”, adelantó la investigadora.

Este desarrollo abre una alternativa sustentable para valorizar residuos avícolas y contribuir a la descontaminación ambiental mediante procesos ecoeficientes y económicamente viables.