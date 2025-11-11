Descifraron enigma arqueológico en un monte de Perú

Monte Sierpe es una colina ubicada en el valle de Pisco, al sur de Perú, famosa por albergar la Banda de agujeros, un conjunto arqueológico que durante décadas desconcertó a especialistas de todo el mundo. Allí se alinean más de 5.00 cavidades excavadas con precisión. Forman una estructura que puede apreciarse en su totalidad desde el aire.

Ahora, investigadores en arqueología que trabajan en instituciones de Australia, Estados Unidos y Perú publicaron un estudio en la revista Antiquity, del Reino Unido, que aporta datos inéditos sobre la función y el origen de la Banda de agujeros. El equipo estuvo integrado por científicos de la Universidad de Sidney y el Instituto Australiano de Museos, la Universidad del Sur de Florida y la Universidad de California en Los Angeles, en los Estados Unidos, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

La Banda de agujeros fue utilizada antes del dominio del Imperio inca, lo que sitúa su uso principal en un periodo anterior al siglo XVI. Posiblemente varios siglos antes de la llegada de los españoles a la región. El nuevo estudio indica que los pueblos antiguos excavaron los agujeros para crear un espacio destinado al intercambio y registro de bienes.