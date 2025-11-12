Vuelve a Plaza Moreno La Plata en Flor

Plaza Moreno será sede los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre de La Plata en Flor 2025, un evento organizado por la comuna con el objetivo de promover la floricultura y la horticultura, homenajear a los trabajadores regionales de la actividad, potenciar el turismo y fortalecer la producción local.

Durante las tres jornadas, que se extenderán desde el mediodía hasta las 22:00 en el espacio verde, el público podrá recorrer una exposición de arreglos florales, disfrutar de espectáculos musicales en vivo de artistas platenses, comprar flores y plantas y probar diversos platos en un corredor gastronómico que se dispondrá en el lugar.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, se enmarca en las políticas municipales de promoción de la producción local y el fortalecimiento del entramado productivo regional.

Cabe destacar que, en 2012, la ciudad de La Plata fue declarada Capital Provincial de la Flor, y que esta tradicional festividad, discontinuada durante una década, fue recuperada con gran éxito en 2024.

Actualmente, la ciudad reúne alrededor de 500 productores florícolas, en su mayoría dedicados a las flores de corte, lo que la convierte en uno de los principales polos de producción florícola de la provincia de Buenos Aires y del país.