Alak distinguió como Visitante Ilustre a Johnny Depp

El intendente de La Plata, Julio Alak, distinguió como visitante ilustre al reconocido artista Johnny Depp, quien recibió además la llave de la ciudad durante una ceremonia realizada este miércoles en el Salón Dorado del Palacio Municipal de la que también participó el actor Riccardo Scamarcio, protagonista de su nueva película.

“Estamos todos muy felices, emocionados y profundamente conmovidos”, sostuvo Alak, quien declaró la visita “como motivo de orgullo para esta capital bonaerense” y destacó: “Tenemos en La Plata a dos artistas universales con enorme prestigio y lo valoramos especialmente porque esta ciudad ha sido constructora de talentos culturales”.

“La Plata nació de un acto cultural, como un libro de Julio Verne”, continuó Alak, y enfatizó: “Desde entonces, es una creación nacida del pensamiento, el arte y la arquitectura; aquí se formaron miles de artistas; por eso la visita de un artista de reconocimiento universal como Depp nos honra, inspira y emociona”.

Por su parte, Johnny Depp agradeció el reconocimiento y manifestó: “Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble”. Además, valoró que “es un privilegio y un honor ser bienvenido de esta forma y vivir la experiencia de la gente en este lugar” y aseguró: “El lugar y la cultura de esta ciudad es una mina de oro”.

En el marco del acto, la estrella de Hollywood dijo que “es un honor recibir la llave de la ciudad” e hizo públicos sus agradecimientos: “A Jorge Rodríguez por hacer posible mi primera visita a Argentina, y a la gente que me ha apoyado estupendamente”.

El encuentro fue transmitido en vivo y contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y vecinos que se acercaron para saludar al Johnny Depp, quien agradeció el reconocimiento y compartió un momento desde el balcón del edificio.

Durante su visita, Depp brindará una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al actor Riccardo Scamarcio, que incluirá una alfombra roja y convocará a destacadas figuras de la cultura y los medios de comunicación.

La jornada concluirá con una pre avant-premiere exclusiva de Modigliani, tres días en Montparnasse, su nueva película, que narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani. La función será moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos y podrá verse desde afuera del teatro, en las pantallas que instalará el Municipio.