Hugo Mársico presentó su nuevo libro Nunca digas nunca

El escritor Hugo Mársico presentó su noveno libro, titulado Nunca digas nunca, ante un público que colmó la sala del Museo Beato Angélico de la Universidad Católica. El encuentro, que combinó literatura y emoción, fue una doble celebración: por un lado, los 143 años de la ciudad de La Plata, y por otro, los 17 años de la publicación de su primer libro, “Apuntes sobre la Ciudad de La Plata. Mitos y realidades”, editado en 2008.

La apertura estuvo a cargo del anfitrión, Dr. Walter Di Santo, quien dio la bienvenida destacando el compromiso del museo con las artes y las letras. Luego, el profesor Guillermo Pilía, en representación de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), transmitió un afectuoso saludo y dedicó sentidas palabras al autor.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación a cargo de la Dra. María Minellono, reconocida investigadora y especialista en literatura, quien realizó un análisis de los textos.

En el tramo final, Hugo Mársico compartió con el público una reflexión sobre los objetivos de su nuevo trabajo y la importancia de seguir escribiendo desde la identidad platense.

“Fue conmovedor ver la sala colmada, no solo en cantidad, sino en la calidad del público”, expresó el autor en sus redes sociales tras el evento.