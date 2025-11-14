Homenaje a Anahí Silvia Fernández en el marco de Mujeres Somos Revolución

La Municipalidad de La Plata, a través de la Secretaría de Mujeres y Diversidad y la Secretaría de Gobierno, rendirá homenaje a Anahí Silvia Fernández, una de las tantas mujeres platenses asesinadas, detenidas, desaparecidas o sobrevivientes de la dictadura cívico-militar, cuya lucha en defensa de los Derechos Humanos continúa siendo un ejemplo de compromiso y valentía.

La actividad se enmarca en el programa Mujeres Somos Revolución, una política pública orientada a fortalecer la Memoria, visibilizar el rol de las mujeres en la historia y promover espacios de reflexión colectiva para construir una sociedad más justa e igualitaria.

El homenaje tendrá lugar hoy a las 17 horas, en el Espacio para la Memoria – ex Centro Clandestino de Detención Comisaría 5ª de La Plata, ubicado en Diagonal 74 N° 2873.