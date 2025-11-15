Llega una nueva edición de Italia in Piazza

La comuna invita a participar de una nueva edición de Italia in Piazza, un evento con entrada libre y gratuita que busca difundir y celebrar la cultura del país europeo a través de su cocina, su música y su danza.

La fiesta este domingo 16 de noviembre de 12:00 a 19:00 en Plaza Italia y contará con un acto protocolar, la musicalización del DJ Martín Caprile y la animación de Laura “La Tana” Grassi.

También habrá una clase magistral de pasta enmarcada en la Semana de la Cocina Italiana, además de sorteos, feria gastronómica con una variada oferta de platos típicos, música en vivo y presentaciones de ballets tradicionales.

El evento es organizado por el Comité de italianos en el exterior (COMITES) y la Federación de Asociaciones Italianas local (FAILAP), y auspiciada por la Confederación de Federaciones Italianas en la Argentina (FEDITALIA) y el Consulado de Italia, con el apoyo del Municipio platense.

EL CRONOGRAMA COMPLETO

12:00: musicalización del DJ Martín Caprile y animación de Laura “La Tana” Grassi.

⁠13:00: ballet Rondini del Tirol del Círculo Trentino.

13:15: tenor Emmanuel Frers.

⁠13:45: ballet Terra Natale del Círculo Molisano.

⁠14:00: show de Cristian Provenzano.

⁠14:30: ballet Amici del Círculo Campano.

⁠14:45: show de Cristian Provenzano.

15:15: ⁠ballet Sicilia Bedda del Circulo Siciliano.

⁠15:40: DJ Martín Caprile y animación de Laura “La Tana” Grassi.

16:00: interpretación de los himnos argentino e italiano por parte de la banda de música de la Policía Bonaerense.

17:00: clase magistral de pasta italiana con el chef italiano Filippo Cavalli de Parma Quality Restaurants.

17:30: ballet ⁠Radici.

17:45: sorteo de becas para la Academia Dante Alighieri.

⁠18:00: Festa Nostra (covers italianos de todos los tiempos).

⁠19:00: cierre del evento.