El Vaticano devuelve 62 objetos indígenas a Canadá

El Vaticano formalizó la devolución de 62 artefactos pertenecientes a pueblos indígenas de Canadá, marcando un avance en el proceso de reconocimiento de la Iglesia católica respecto a su responsabilidad histórica en la represión de las culturas originarias de América.

El Papa León XIV entregó los artefactos, que incluían un icónico kayak inuit, y la documentación correspondiente a una delegación de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, que se espera los devuelva a las comunidades indígenas individuales.

“Se trata de un acto de comunión eclesial, con el que el Sucesor de Pedro confía a la Iglesia en Canadá estos artefactos, que atestiguan la historia de encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas”, señaló el comunicado conjunto del Vaticano y la Iglesia canadiense.

La colección ha sido fuente de controversia para el Vaticano en medio de un debate más amplio sobre la restitución de los bienes culturales sustraídos a los pueblos indígenas durante los períodos coloniales.

Los 62 objetos devueltos, procedentes de diferentes comunidades, forman parte del patrimonio recibido con motivo de la Exposición Misionera Vaticana de 1925, impulsada por el Papa Pío XI durante el Año Santo, para dar testimonio de la fe y la riqueza cultural de los pueblos.

Las negociaciones para devolver los artículos del Vaticano se aceleraron luego de que el Papa Francisco se reuniera en 2022 con los líderes indígenas que viajaron al Vaticano para recibir su disculpa por el papel de la institución en la gestión de las nefastas escuelas residenciales de Canadá.

Durante su visita, se les mostraron algunos objetos de la colección, como el kayak inuit, el cinturón de wampum, los garrotes de guerra y las máscaras, y la delegación solicitó su devolución.