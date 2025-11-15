Nuevo intercambio de cuerpos entre Israel y Hamás

El Hospital Nasser de Gaza, ubicado en la ciudad sureña de Jan Yunis, informó haber recibido los cuerpos de 15 palestinos como parte del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos. En un comunicado, el hospital indicó: “15 cuerpos de mártires palestinos llegaron al Complejo Médico Nasser como parte del decimotercer lote del acuerdo de intercambio de cuerpos, elevando el total recibido a 330 mártires”.

La devolución se produjo después de que militantes de Hamás entregaran el jueves por la noche el cuerpo de uno de los últimos cuatro rehenes israelíes que permanecían cautivos, tras los ataques de Hamás y otras milicias palestinas del 7 de octubre de 2023. Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha entregado los restos de 15 palestinos, un intercambio fundamental en la primera fase del acuerdo de alto al fuego. Israel ha acusado a Hamás de dilatar la devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos, mientras que el grupo palestino afirma que el proceso es lento porque muchos están sepultados bajo los escombros de Gaza tras dos años de guerra.