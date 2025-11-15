Fuertes ataques rusos contra la capital ucraniana

En las últimas horas tuvo lugar uno de los mayores ataques de Rusia contra Kiev, la capital ucraniana, desde el inicio de la invasión rusa, que lleva ya más de tres años, dejando al menos seis personas muertas y decenas de heridos. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que casi todos los distritos de la capital fueron alcanzados por las embestidas de los drones y misiles. Según las autoridades, Rusia lanzó alrededor de 430 drones y 18 misiles en ataques masivos durante la noche.

A través de sus redes sociales, el presidente Volodimir Zelenski compartió una foto de una reunión con la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, enfocado “en las labores de recuperación en las regiones afectadas por los ataques rusos”.

La Fuerza Aérea informó que la mayoría de los drones y misiles fueron derribados, pero la caída de escombros e incendios dañaron edificios de apartamentos, una escuela, un centro médico y bloques administrativos en nueve distritos de la ciudad, que cuenta con aproximadamente tres millones de habitantes. La embajada de Azerbaiyán también fue blanco del ataque ruso, señaló Zelenski, antes de remarcar que “no es la primera vez que los rusos atacan el edificio de la embajada y otros lugares vinculados” a ese país.

El Ministerio de Energía informó que las embestidas con drones y misiles también afectaron la región de Odessa, en el sur del país, y la región de Donetsk, en el este.

En contrapartida, mientras los drones rusos asediaban Kiev, el puerto ruso de Novorossiysk, una salida clave de materias primas rusas en el mar Negro, suspendió las exportaciones de petróleo causa de un ataque con drones ucranianos. Este fue uno de los mayores golpes contra la infraestructura petrolera de Moscú en los últimos meses, que se produce en medio de un repunte en los asaltos contra refinerías del país, en un intento de Kiev por debilitar la capacidad de Putin para financiar la guerra.