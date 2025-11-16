Al menos 11 muertos por deslizamiento de tierra en Indonesia

Al menos 11 personas perdieron la vida por un deslizamiento de tierra en Indonesia y los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para localizar a otras 12 personas que permanecen desaparecidas.

Más de 700 efectivos -incluidos miembros de los servicios de rescate, el ejército, la Policía y voluntarios- participan en las labores de búsqueda, precisaron las autoridades.

A principios de esta semana, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica indonesia emitió una alerta por condiciones meteorológicas extremas.

“Las condiciones inestables del terreno representaban un desafío para el equipo de búsqueda. No obstante, el equipo conjunto continuó sus esfuerzos el viernes por la mañana”, señaló el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari.

La temporada anual del monzón, que suele durar entre noviembre y abril, trae consigo deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y enfermedades.