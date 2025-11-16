Chile vota por un nuevo Presidente

Chile vota en unas elecciones presidenciales que movilizan a 15.770.000 ciudadanos habilitados en el padrón. Ocho candidatos compiten por llegar al Gobierno, en un escenario marcado por la polarización y la expectativa de una segunda vuelta. Las encuestas señalan que la oficialista Jeanette Jara alcanzaría alrededor del 30% de los votos, cifra insuficiente para ganar en primera instancia, ya que la Constitución exige superar el 50%.

El exdiputado de ultraderecha José Antonio Kast aparece como su principal contrincante, con chances de disputar el balotaje. Otros nombres que buscan posicionarse son Evelyn Mathei y Johannes Kaiser, este último con propuestas de expulsiones masivas y campos de reconducción en la frontera con Bolivia. La seguridad, la criminalidad y el narcotráfico dominan la agenda de campaña, junto con la economía.

Franco Parisi, del Partido de la Gente, y Marco Enríquez-Ominami, que encara su quinta candidatura, también integran la grilla, junto a Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés. Las promesas van desde reforzar la seguridad barrial y atacar el dinero ilícito, hasta medidas radicales de control migratorio.

La elección se perfila como decisiva para el rumbo político del país y todo indica que la definición llegará en segunda vuelta.