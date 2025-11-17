Ecuador anunció la captura del narco más buscado del país

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó el día de ayer que su gobierno logró capturar a Wilmer “Pipo” Chavarría, jefe de la mayor banda narcotraficante del país conocida como Los Lobos. El delincuente fue detenido en España.

“Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación”, declaró en redes el mandatario, quién luego redactó: “Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país. Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española. Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad. Hemos capturado al objetivo de más alto valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador”.

Los Lobos es considerada actualmente la mayor banda criminal del país. Chavarría se había convertido en el más buscado tras la recaptura en mayo pasado del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder del grupo rival Los Choneros, extraditado a Estados Unidos.

Es valioso remarcar, que el gobierno ecuatoriano hizo este anuncio al mismo tiempo que se inauguraba la jornada electoral en el territorio para el referéndum convocado por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor “mano dura” al crimen organizado, así como más flexibilidad para la llegada de inversiones y creación de empleo y si se autoriza la instalación de bases militares extranjeras.