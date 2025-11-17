Otro ataque marítimo de Estados Unidos en el Pacífico

El gobierno estadounidense indicó que atacó otra supuesta narcolancha en el Pacífico, generando la muerte de tres personas. Si bien se anunció en la jornada pasada, el ataque se produjo el pasado sábado y se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la administración de Donald Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, para combatir el narcotráfico. “Por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista”, precisó el Comando Sur.

Bajo este contexto, ayer aterrizó en el Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, para unirse al gran despliegue militar que Trump ordenó en la región. Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más de 20 narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, operativos en los que han muerto ya más de 80 personas. Estas acciones fueron las causantes de que se tensionen aún más las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y Colombia, además de otros países caribeños.