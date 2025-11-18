Al menos 40 muertos por derrumbe en mina en RD Congo

Al menos 40 mineros murieron en un derrumbe en una mina de cobalto en el sur de la República Democrática del Congo, según indicaron fuentes gubernamentales.

El ministro regional del Interior, Roy Kaumba Mayonde, señaló que las operaciones de búsqueda “continúan”, tras el derrumbe de un puente que cruza un tramo inundado que delimita el sitio minero de Kalando, situado en la provincia de Lualaba.

El responsable indicó que el acceso a esa instalación estaba prohibido “a causa de las fuertes lluvias y los riesgos de derrumbe”, pero que “mineros irregulares forzaron la entrada” de la cantera y el puente se derrumbó a su paso.

Vale resaltar que organizaciones congoleñas de Derechos Humanos llevan años denunciando que los principales yacimientos de cobre y cobalto empujan a miles de personas a asumir riesgos extremos para sobrevivir.