Israel lanzó nuevos ataques aéreos en el sur de Gaza

En la escalada más reciente de violencia desde que entró en vigor un cese del fuego, al menos 28 palestinos murieron ayer, entre ellos nueve niños, en un nuevo ataque de Israel en el sur de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que ejecutaron los ataques contra objetivos de Hamas después de que “varios terroristas” dispararan contra soldados israelíes que operaban en Khan Younis, en el sur de Gaza.

El enfrentamiento ocurrió en el sector oriental de la llamada Línea Amarilla, un corredor bajo control israelí incluido en el pacto de tregua. Las FDI precisaron que ninguno de sus efectivos resultó herido durante el ataque.

Vale resaltar que el acuerdo de tregua promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre y se mantiene a pesar de hostilidades esporádicas entre ambos bandos.