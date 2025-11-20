Piriápolis se prepara para vibrar con el 3° Encuentro Internacional de Buggys

Un fin de semana donde la pasión por los autos, la potencia y el estilo serán protagonistas en espectáculo único en el mundo y que tendrá a Piriápolis como escenario principal para lo que será uno de los eventos más convocantes para los amantes de la historia del automovilismo.

Este 22 y 23 de noviembre la ciudad balnearia uruguaya del departamento de Maldonado será punto de reunión de vehículos clásicos y únicos que llegarán desde Argentina, Uruguay y Brasil.

“Dos días para disfrutar de motores, color, alegría y la pasión por los buggys en un entorno incomparable. Un evento que crece año a año y que consolida a Piriápolis como un destino que avanza”, precisaron desde la intendencia de Piriápolis.

Se trata de una celebración que promueve el turismo, la integración y el disfrute de vecinos y visitantes.

Pablo vive en Lomas del Mirador y es administrador del Club Amigos del Buggy desde el 2010, año de la fundación del grupo y que tienen como uno de sus objetivos rescatar del olvido a estos autos que fueron furor en los 70.

En dialogó con diario Hoy, detalló que el encuentro en Piriápolis se trata de un “evento único en el mundo”. Y amplió: “Tenemos participación de Argentina, de Brasil y Uruguay. Hay intenciones de sumar de otros países. Es un viaje muy largo. Nosotros el viernes arrancamos para allá y el lunes pegamos la vuelta”, completó.

“Hasta donde sabemos nosotros, no se han hecho otros encuentros. El primero fue en el año 2019 en Gualeguaychú, el segundo fue el año pasado en Villa Gesell y ahora es el tercero en Piriápolis. Tenemos aproximadamente 50 buggys en el evento, de los cuales seis somos de Argentina”, completó.

Otras actividades

Además, Fiat 600 de todas partes de Uruguay y Argentina estarán presentes en el 10º Encuentro de la Hermandad que se llevará a cabo también en Piriápolis desde mañana y que finalizará el domingo.

La exhibición de autos fue autorizada por el Municipio de Piriápolis en la acera Sur de la Rambla de los Argentinos entre Armenia y Simón del Pino. A su vez, habrá una caravana que se desplazará por las calles del balneario. Vale resaltar que el tipo “clásico” de estos autos es un rodado familiar para cuatro adultos.

“Cuenta con un motor de 4 cilindros en línea de 633 y 767 cc y tiene freno de tambor en las cuatro ruedas. Su longitud supera apenas los 3 metros, su ancho es de 1,38 y pesa alrededor de 600 kg. El 600 “nuevo” presenta versiones 100% eléctrica o microhíbrida, es un SUV compacto, con dimensiones más amplias y tracción delantera”, precisaron desde la organización.

Más potencia

“Te invitamos a disfrutar de exhibiciones, encuentros, sorpresas y el inconfundible ambiente automotriz que reúne a fanáticos de todo el país”, reza la invitación para la Novena Edición del MotorShow que se va a desarrollar el 22 y 23 de noviembre en el Castillo de Piria.

Se trata de otro de los eventos que este fin de semana ocuparán la atención de miles de visitantes en Piriápolis, una ciudad que se convertirá en la pista principal de Uruguay pero donde no habrá una competencia, sino el interés de disfrutar y conocer un poco más sobre la historia y el presente de un rubro que cada vez que acelera gana más espectadores.