La ONU respaldó el plan de paz para Gaza

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó, con votación de 13-0 y las abstenciones de China y Rusia, la creación de una fuerza internacional de estabilización para Gaza, contenida en el plan de 20 puntos para la paz en el enclave presentado por Estados Unidos. A pesar de que tenía una propuesta alternativa, Rusia se abstuvo de ejercer su poder de veto, con lo que la iniciativa, condición irrenunciable para que los países árabes se sumaran a esa fuerza, fue finalmente aprobada.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó tras la aprobación, que dicho plan “conducirá a la paz” porque establece “la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización” del territorio. Según se indicó, el plan establece una fuerza internacional que velará por el proceso de desmilitarización de la Franja y desarme de los grupos armados, así como protegerá a los civiles y capacitará una nueva fuerza policial palestina.

De igual manera, la aprobación ha suscitado el rechazo del grupo islamista Hamás, para quien el desarme es un asunto “interno” del que no debe encargarse una fuerza internacional.