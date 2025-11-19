México rechaza intervención militar estadounidense

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó en la jornada pasada cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmara el pasado lunes que estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico. “Yo le he dicho en todas las ocasiones a Trump que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, indicó la mandataria.

Sheinbaum explicó, asimismo, que el tema no es nuevo y que el mandatario estadounidense ha hecho sugerencias similares en varias conversaciones previas. “Lo he mencionado muchas veces en las conversaciones que he tenido con el presidente Trump telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones o ha dicho “les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México que necesiten para combatir a los grupos delictivos”, sumó. Sin embargo, reiteró que tanto el mandatario estadounidense como funcionarios y legisladores, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, quien recientemente visitó México, han sido informados de la postura mexicana.

“Ellos han entendido, tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación y los primeros puntos quedan muy claros: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación”, afirmó. Vale remarcar, que desde septiembre, el ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 personas.