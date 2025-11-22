Secuestraron a estudiantes en Nigeria

Un número aún indeterminado de estudiantes fueron secuestrados de una escuela en Nigeria en las primeras horas del día de ayer. Según las autoridades, hombres armados atacaron un colegio católico en el oeste del país. En un comunicado, el portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, detalló que “bandidos armados” atacaron la Escuela de Educación Secundaria St. Mary's, en la zona de Agwara, y secuestraron “a un número de estudiantes todavía por determinar” de sus alojamientos. “Unidades tácticas de la Policía, efectivos militares y otros organismos de seguridad se han desplegado en el lugar, rastreando la zona boscosa con el fin de rescatar a los estudiantes secuestrados”, expresó Abiodun. El suceso se da días después a un hecho similar, donde 25 niñas fueron capturadas en un estado cercano. De esta forma, los secuestros han pasado a definir la situación de inseguridad en la nación más poblada de África.