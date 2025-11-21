Inició la gira por África de Macron

El presidente de Francia dio por iniciada su gira de cinco días en África, donde visitará la Isla Mauricio, Sudáfrica, Gabón y Angola. El mandatario francés buscará cerrar definitivamente el capítulo de los golpes de Estado en el Sahel Africano, Malí, Burkina Faso y Níger, que han confirmado el declive de la influencia de París en África en un contexto de creciente sentimiento antifrancés y mayor competencia de actores rusos y chinos. De hecho, semanas atrás tres de los principales aliados históricos de Francia en el continente, Senegal, Chad y Costa de Marfil, anunciaron sorpresivamente la retirada de las tropas francesas de su territorio.

“Pertenezco a una generación de franceses para quienes los crímenes de la colonización europea son innegables y forman parte de nuestra historia. Pertenezco a una generación que no viene a decirle a África lo que debe hacer, cuáles son las reglas del Estado de derecho”, sostuvo el mandatario.

La llegada a Isla Mauricio constituye un reencuentro que no ha ocurrido a este nivel desde 1993, cuando François Mitterrand pisó la isla oceánica. Este punto de partida demuestra que la gira africana tiene un “fuerte componente económico”, al elegir uno de los países más ricos del continente en términos de PBI per cápita, que se prevé que crezca más del 4% en 2026, gracias al turismo y los servicios financieros. Sumado a esto, Macron viajará a Sudáfrica para la cumbre del G20, la primera que se celebra en suelo africano los días mañana y pasado. El domingo será el día que aterrice en Gabón para “celebrar la culminación de la transición y apoyar a las nuevas autoridades”. El presidente francés finalizará su gira relámpago el lunes en Angola, donde líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 55 países de la Unión Africana mantendrán un gran encuentro.