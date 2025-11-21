Nuevos ataques israelíes en Gaza

Según reportes locales, en las últimas horas se produjeron nuevos ataques aéreos por parte del ejército de Israel que dejaron un saldo fatal de 27 muertos. Los bombardeos se encuentran entre los más mortíferos en Gaza desde que la tregua entró en vigor el mes pasado, y se produjeron mientras Israel también anunciaba una serie de ataques contra objetivos de Hezbolá en el Líbano, a pesar de un alto el fuego de casi un año en ese territorio. Israel ha llevado a cabo repetidos ataques contra lo que afirma que son objetivos de Hamás durante el alto el fuego, lo que ha provocado la muerte de más de 280 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás.

Vale recordar, que el Consejo de Seguridad de la ONU votó el pasado lunes a favor de una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de paz presentado por Donald Trump, aunque Hamás rechazó la resolución por no satisfacer las “demandas políticas y humanitarias” de los palestinos. De hecho, la implementación de la segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense aún no se ha acordado.