Terremoto en Bangladesh deja ocho muertos

Al menos ocho personas murieron y más de 100 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 5,5 que sacudió ayer el centro de Bangladesh, con epicentro cerca de la ciudad de Narsingdi. “El número total de víctimas asciende ahora a ocho, incluido un niño, y los heridos superan ya el centenar”, sostuvo Azad Majumder, vocero del gobierno interino de Muhammad Yunus. El portavoz indicó que entre las víctimas se encuentran estudiantes de la Universidad de Daca, trabajadores de fábricas en Gazipur y residentes de Narsingdi.

El Servicio de Bomberos de Bangladesh precisó que al menos tres de los fallecidos provienen del derrumbe parcial de un edificio de ocho plantas en el área de Kosaituli, en el centro de Daca, cuyo revestimiento se desplomó sobre una tienda en la planta baja, alcanzando a clientes y transeúntes. El sismo ocurrió a las 10:08 hora local, a una profundidad de 10 kilómetros.

Muchas personas salieron momentáneamente de sus casas y oficinas, según relataron usuarios de redes sociales, que compartieron imágenes de gente en las calles y objetos moviéndose en el interior de las viviendas en las ciudades más afectadas, como Daca, Barisal, Comilla y la ciudad india de Calcuta. Los servicios de emergencia trasladaron junto a voluntarios a los heridos al Hospital Mitford, en la capital. En un comunicado oficial, Yunus informó que las autoridades siguen monitoreando la situación para evaluar posibles daños tras los temblores en distintas zonas del país. “La seguridad de los ciudadanos es nuestra máxima prioridad. Pedimos mantener la calma y no dejarse llevar por rumores”, afirmó. Vale recordar, que el sur de Asia se encuentra en una de las regiones tectónicamente más activas del planeta.