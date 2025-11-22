Estados Unidos le dio un ultimátum a Ucrania

En las últimas horas se confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, firme el plan de paz de 28 puntos en el que trabaja para poner fin a la guerra con Rusia antes del próximo jueves. El mandatario está presionando a Kiev para que apoye la propuesta antes de la fecha mencionada y además estaría amenazando a las autoridades ucranianas con retirarle su apoyo si no firman.

El plan de 28 puntos, inspirado en el de la guerra en Gaza, plantea algunas de las líneas rojas de Zelenski, como la cesión de territorio ucraniano a dominio ruso. El documento exige que Kiev retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás, formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, que todavía controla, como así también busca que el ejército ucraniano no supere los 600.000 hombres después de la guerra. A cambio, Ucrania recibirá garantía de seguridad ante una eventual nueva ofensiva rusa.

La intención de Trump es que Ucrania firme el pacto antes y luego se lo presente al líder ruso, Vladímir Putin. El Kremlin negó haber recibido “oficialmente” la propuesta de Estados Unidos: “Oficialmente no hemos recibido nada. Es más, nos enteramos de algunas cosas por la prensa, aunque nuestros contactos no cesan, y nunca los hemos interrumpido”. Por lo pronto, el día de ayer el líder ucraniano agradeció los esfuerzos de la administración estadounidense y aseguró que coordinará su respuesta con Francia, el Reino Unido y Alemania para asegurarse de que sus “posiciones de principios sean tomadas en consideración”.

Del otro lado, desde Rusia aseguraron que para Ucrania mantener la guerra “carece de sentido” y que es “peligroso”. “El régimen de Kiev debe tomar una decisión responsable y debe hacerlo ahora”, declaró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, quién luego agregó: “El eficaz trabajo de las Fuerzas Armadas rusas debe convencer a Zelenski y a su régimen de que es mejor llegar a un acuerdo y hacerlo ahora. Mejor ahora que después”.