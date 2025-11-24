Estados Unidos confirmó “buenos avances” en sus charlas con Ucrania

La llegada a Ginebra del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, marcó el inicio de una nueva ronda de conversaciones sobre el plan de paz de 28 puntos que Washington propone para poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania. Ante esto, Rubio y el jefe de la delegación ucraniana, Andriy Yermak, destacaron los “buenos avances” que se desarrollaron en esta región. “Tenemos muy buenos avances y estamos avanzando hacia la paz justa y duradera que merece el pueblo ucraniano”, sostuvo Yermak. Por su parte, Rubio señaló que las conversaciones habían sido “probablemente las más productivas y significativas de todo este proceso hasta ahora”.

El negociador Rustem Umerov afirmó que “el documento actual, aunque aún se encuentra en sus últimas etapas de aprobación, ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania”, añadiendo que esperan “nuevos avances”. El plan de paz de Trump en Ucrania fue presentado por sorpresa y bajo una fuerte presión de calendario, ya que el presidente estadounidense fijó el jueves próximo como fecha límite para que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, lo aceptara.

“Es importante que haya diálogo con los representantes estadounidenses y hay señales de que el equipo del presidente Donald Trump nos escucha”, sostuvo Zelenski. Tras ser informado por su delegación de la marcha de las reuniones, Zelenski mencionó que se han producido “conversaciones sustanciales” a lo largo de todo el día con la parte estadounidense y los socios europeos representados en Ginebra por asesores de Alemania, Francia y el Reino Unido. “La diplomacia se ha activado y eso es bueno. Muy bueno. Esperamos que el resultado sean los pasos correctos. La primera prioridad es una paz fiable, seguridad garantizada, respeto por nuestra gente y respeto por todos los que dieron su vida defendiendo Ucrania de la agresión rusa. Muchas cosas están cambiando: estamos trabajando con mucha atención en los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, sumó. En paralelo a las negociaciones en Ginebra, Zelenski mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y con los primeros ministros de Canadá, Croacia y Luxemburgo, quienes “apoyan, dan consejos y proporcionan información”.