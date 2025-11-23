Nuevo ataque de Israel en Gaza deja 22 muertos

Al menos 22 personas murieron y varias decenas resultaron heridas tras una nueva incursión ofensiva de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza.

Desde el movimiento palestino se expresó malestar por la continuidad de los ataques, pese a la adhesión al acuerdo de cese al fuego vigente desde octubre. Hamas instó a los mediadores internacionales a intervenir de inmediato para evitar el colapso del pacto, subrayando que las facciones mantienen su compromiso con la tregua a pesar de la escalada.

La organización advirtió que Israel persiste en el asesinato de residentes y denunció la “lenta presión” de Estados Unidos para contener las acciones, lo que podría empujar la situación hacia un caos mayor.

Desde la entrada en vigor del cese al fuego en octubre, los ataques israelíes han provocado la muerte de 318 personas y heridas a 788 más. El saldo total desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 69.733 fallecidos y 170.863 heridos, según las autoridades de salud de Gaza.