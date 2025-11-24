Honduras: denuncias de fraude a una semana de los comicios

A una semana de las elecciones, Honduras experimenta un ambiente de tensión, donde los principales candidatos concluyen sus campañas en medio de conflictos institucionales con los entes electorales y dudas sobre la transparencia. Así, la violencia política y las denuncias de fraude definen la fase final de los comicios. Más de seis millones de hondureños podrán votar para elegir al sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años. De los cinco candidatos presidenciales, tres acaparan el mayor caudal de votantes: Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación; Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional. Moncada, abogada de profesión, pregona un socialismo democrático, para continuar, según ella, con la misma línea de Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya.

La oposición, analistas, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional han expresado su preocupación por el ambiente de tensión a pocos días de las elecciones, y han cuestionado a las Fuerzas Armadas por inmiscuirse en asuntos del Consejo Nacional Electoral.