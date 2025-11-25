Rusia rechaza la contrapropuesta europea al plan de paz de Trump para Ucrania

Menos de 24 horas después de que europeos y ucranianos consiguieran eliminar de la propuesta de paz de Estados Unidos aquellos puntos que cruzaban sus líneas rojas, Rusia rechazó de manera rotunda las modificaciones e insistió en que solo considera una base realista el primer borrador elaborado por Estados Unidos, un documento que Ucrania y la Unión Europea calificaron de demasiado favorable a los intereses rusos.

“El Kremlin conoce el plan de paz europeo. Sus disposiciones son poco constructivas e inadecuadas para Rusia”, afirmó Yuri Utxakov, asesor de Vladimir Putin en política exterior.

Según el Kremlin, Putin respaldó la versión original del plan de 28 puntos durante una conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al considerar que podría “sentar las bases para un arreglo pacífico definitivo” en Ucrania.

Entre los artículos más sensibles que la UE buscaba modificar o eliminar se encontraba el que exigía a Ucrania retirar sus tropas de las zonas de la región oriental de Donbás que aún controla.

La propuesta europea, en cambio, plantea tomar la actual línea de contacto como referencia para el reparto territorial y que Kiev se comprometa a no intentar recuperar por la vía militar ningún territorio, dejando ese debate para una fase política posterior.

En este contexto, Estados Unidos y Ucrania trabajan en un nuevo marco de paz “refinado”, que intenta corregir el documento original.

El llamado plan de 28 puntos nació con la intención de sentar las bases de una solución duradera al conflicto, proporcionando un esquema general sobre seguridad, territorio y garantías internacionales.

El plan presentado originalmente por Washington fue muy criticado por Europa al considerar que era muy favorable a Moscú al exigir a Kiev reducir su Ejército, ceder territorio a Moscú y renunciar al ingreso en la OTAN.

Por tal motivo, la contrapropuesta europea buscaba introducir matices y correcciones, con la idea de reforzar el papel de la UE como actor clave en la arquitectura de seguridad del continente.