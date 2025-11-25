Una planta sobrevivió nueve meses en el exterior de la Estación Espacial Internacional

Una planta de musgo terrestre resistió durante nueve meses sin protección en el exterior de la Estación Espacial Internacional. El estudio fue dirigido por Tomomichi Fujita de la Universidad de Hokkaido, en Japón. Más del 80% de las esporas del musgo, llamado Physcomitrium patens, sobrevivieron a condiciones adversas, como el vacío espacial, radiación ultravioleta, temperaturas extremas y microgravedad y, tras su retorno, germinaron satisfactoriamente.

El equipo liderado por Fujita había enviado cientos de esporofitos a bordo de la nave Cygnus NG-17 en marzo de 2022. Una vez en la Estación Espacial Internacional, los astronautas situaron las muestras en el exterior de la estación, exponiéndolas al entorno espacial hasta diciembre de ese año. En enero de 2023, las muestras regresaron a la Tierra tras la misión SpaceX CRS-16 y se analizaron en Japón. Durante el experimento se sometió a las esporas a distintos niveles de radiación ultravioleta, al mantener algunas protegidas por filtros y otras completamente expuestas. Las tasas de germinación permanecieron elevadas en todos los escenarios; la radiación UV redujo la viabilidad tan solo un 11%, hasta alcanzar el 86%. También se registró una degradación de la clorofila bajo luces visibles intensas, un fenómeno que no afectó la capacidad germinativa de las esporas, aunque plantea interrogantes sobre la adaptación de los pigmentos vegetales a ambientes extraterrestres.

Fujita destacó que, al modificar su entorno y participar en la creación de suelo, los musgos podrían facilitar la adaptación de otras formas de vida en planetas diferentes a la Tierra. La notable resistencia a condiciones extremas es vista como una adaptación evolutiva que les ha permitido persistir incluso durante episodios de extinción masiva. Vale recordar, que los musgos desempeñaron un papel crucial en la colonización de la Tierra hace aproximadamente 500 millones de años, como pioneros en hábitats inhóspitos. El equipo de investigación señaló que los musgos podrían desempeñar un papel relevante en astrobiología y restauración ecológica. Estos organismos podrían contribuir a la terraformación planetaria, a la generación de sistemas de soporte vital en entornos cerrados y en la regeneración de suelos degradados. “La materia muerta de los musgos se puede usar para aumentar el área verde”, afirmó Fujita.

De igual manera, dentro del informe publicado se detalla que hubo muchas limitaciones, tales como que se concentró en una sola especie, que los mecanismos moleculares de resistencia del esporangio permanecen sin esclarecer y que el periodo de exposición espacial fue de nueve meses, lo que resulta en parte insuficiente para previsiones a largo plazo. El análisis se centró además en la germinación, sin seguir el desarrollo completo de las plantas. Como siguiente etapa, el grupo de Fujita prevé investigar otras especies de musgos aún más resilientes y variantes mutantes.