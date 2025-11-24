Llega la 39° Fiesta Provincial de Teatro

El Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, junto con el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Municipalidad de La Plata, llevarán adelante la 39ª Fiesta Provincial de Teatro desde el día de mañana y hasta el próximo sábado, teniendo como sede la ciudad de La Plata.

Durante cinco días, el público podrá disfrutar de una programación que reúne las obras seleccionadas en las etapas regionales, representando a las 14 regiones culturales. En esta edición participarán más de 130 artistas y 20 elencos, con funciones en espacios culturales como el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, Comedia de la Provincia de buenos Aires, el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha y el Distrito de Arte y Cultura. El jurado de esta instancia provincial estará integrado por las actrices y directoras Analía Fedra, Nadia Pais, y Virginia Falcón, que definirán las obras que representarán a Buenos Aires en la próxima Fiesta Nacional del Teatro. Además, el desmontaje de las obras estará a cargo de Laura Torres.

“La Fiesta Provincial reúne a las producciones independientes más destacadas de nuestra Provincia. Está destinada al encuentro de los trabajadores y trabajadoras del teatro independiente, impulsa el intercambio cultural, fomenta y promueve la actividad en el territorio”, explicaron desde el Instituto Cultural. La directora ejecutiva del CPTI, Aldana Illán, señaló: “La Provincia de Buenos Aires está realizando un esfuerzo enorme para llevar adelante esta fiesta en un contexto desafiante. Para nosotros, siempre es fundamental destacar el encuentro y la celebración como pilares de nuestra política cultural. Creemos firmemente en el poder del Teatro para construir comunidad, fortalecer el sentido de pertenencia y generar espacios donde las identidades diversas puedan convivir y expresarse. Apostamos a esta política que, además de celebrar el arte escénico, refuerza los lazos que nos unen y nos permite seguir construyendo colectivamente”.