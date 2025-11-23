El patrimonio nacional donde caminaron los primeros dinosaurios

Entre cañones gigantes y formaciones que desafían el tiempo, en la provincia de La Rioja se encuentra el Parque Nacional Talampaya, que alberga una amplia gama de antepasados de mamíferos, así como vestigios de dinosaurios y plantas, que ilustran la evolución de los vertebrados y las características de los paleoambientes del período Triásico.

El parque fue creado para proteger importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos de La Rioja Junto a Ischigualasto conforman el conjunto continental de fósiles más completo del mundo de este período.

El área protegida se creó como Parque Provincial en 1975 y tomó categoría de Parque Nacional en 1997. Desde el año 2000 es además Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco.

Quienes lo visitan se maravillan con la espectacularidad de sus paredones rojizos de hasta 150 metros de altura, entre los que se destacan los correspondientes al cañón del río Talampaya, que le han dado fama internacional.

La Catedral Gótica, el Rey Mago, el Cóndor, La Torre, El Tótem y la Botella, son otras de las formaciones más particulares que el paso del tiempo, el viento y el agua formaron dentro del área.

El término Talampaya tiene muchas acepciones, pero la mayoría de los autores coinciden en traducirla como “río seco del tala”. Los vientos soplan en este lugar durante todo el año, siendo los más frecuentes los del cuadrante noroeste, oeste, y sudeste, y es el viento Zonda uno de los más enérgicos.

Entre las especies presentes se encuentran cactus y arbustos de hojas reducidas como las jarillas, acompañadas aquí por varias especies de cactus, retamos, algarrobos y molles de beber, además de un arbolito de corteza verde: la brea.

Fauna

Se encuentran zorros de monte, guanacos, maras, tortugas terrestres y una miríada de lagartijas componen parte del elenco faunístico, a los que se suman el cóndor, el suri cordillerano, el halcón peregrino y la chuña de patas negras, como significativos representantes de las aves.

Su importancia está dada en el hecho de que conforman una muestra única de la fauna que vivió durante el período Triásico, casi 200 millones de años atrás, en los labores de la denominada Era de los Dinosaurios. Tal es así que se hallaron los restos de una especie considerada un pre-dinosaurio, Lagosuchus talampayensis, de unos 30 cm de longitud.