El grafiti más famoso del rock argentino

En pleno verano del 83, el fotógrafo argentino Uberto Sagramoso salió por las calles de Nueva York con el gran músico Charly García, que se encontraba en "La Gran Manzana" para grabar el que sería el disco que marcaría el inicio de la etapa democrática en la Argentina.

Sagramoso era un gran fotógrafo argentino que vivía en Manhattan hacía ya un tiempo, exiliado. Había sido fotógrafo de Sui Generis, de la Máquina de Hacer Pájaros y de Serú Girán. Hizo muchas fotografías de la carrera entera de Charly. Salieron a sacar fotos cerca de donde vivía Sagramoso, en Chinatown, al sur del Soho y ese pase se gestó la mítica tapa de lo que sería el segundo disco de la carrera solista de García.

La icónica imagen muestra a Charly sentado en una esquina de Nueva York, en las calles Walker Street y Cortlandt Alley, con un grafiti de una silueta negra de un hombre y la leyenda "Modern Clix" en la pared detrás de él. Esta foto se convirtió en la portada del álbum, que fue lanzado en 1983 y es considerado uno de los mejores discos del rock argentino

En cuanto al grafiti de "Modern Clix", fue creado por el artista canadiense Richard Hambleton, conocido por su serie "Shadowman". El nombre del disco proviene de un grupo de rock experimental de la década de 1980. Los grafitis se hicieron populares entre los jóvenes de esa época, y se convirtieron en un símbolo de la cultura rock argentina.

Hambleton era conocido por sus figuras negras y sombrías. La silueta en la tapa del disco es una de sus obras más famosas, y se convirtió en un símbolo de la conexión de Charly García con la escena artística neoyorquina.

Vale resaltar que la histórica esquina donde se tomó la foto fue rebautizada como "Charly García Córner" en 2023, en honor al músico argentino.