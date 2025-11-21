Una piedra en Marte desconcierta a científicos de la Nasa

La Nasa informó que el rover Perseverance registró una piedra poco usual en el cráter Jezero, una zona que en tiempos remotos habría contenido agua. El objeto fue bautizado como Phippsaksla.

Desde la agencia espacial norteamericana señalaron que notaron la presencia de ese elemento debido a su forma única, más elevada en su entorno y curiosamente esculpida.

La peculiaridad del descubrimiento radica en la composición: su riqueza en hierro y níquel sugiere que no siempre estuvo en Marte.

Según el sitio Science Alert, se trataría de un meteorito que impactó en Marte en el pasado. Las rocas con la composición química de Phippsaksla se forman habitualmente a partir del núcleo de asteroides, creados cuando minerales pesados se introdujeron en el interior de grandes rocas calientes en los orígenes del Sistema Solar.