Establecen el nivel de alerta amarillo por tormentas en La Plata

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se estableció el Nivel de Atención del Riesgo amarillo por tormentas para la tarde-noche de hoy en La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo.

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Debido a estas condiciones meteorológicas, se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.