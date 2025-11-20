Una multitud copó Plaza Moreno en el 143° aniversario de la ciudad

Plaza Moreno vivió una tarde a pura energía y, tras el show de Kapanga, miles de vecinos llegaron al emblemático espacio verde para disfrutar del festival por el 143° aniversario de La Plata que estuvo organizado por la comuna.

Con su carisma inconfundible y los clásicos de siempre, la banda hizo saltar, cantar y bailar a la multitud luego de las presentaciones de Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, ganadores del concurso impulsado por el municipio.

Más tarde, en el evento se sumó más propuestas como: Los Besos que fueron los siguientes en subir al escenario para desplegar su repertorio, seguidos por Cruzando El Charco, una de las bandas más esperadas por el público.

Los vecinos también disfrutaron de la variada propuesta de los circuitos gastronómicos instalados sobre las calles 50 y 54. La jornada culminó más tarde con la presentación de El Mato a un Policía Motorizado, que brindó un show cargado de identidad platense para cerrar un aniversario que quedará grabado en la memoria de la capital bonaerense.

Cabe destacar que el festival aniversario se enmarca en la primera edición de la Semana de la Música, donde pasaron muchas actividades culturales y continuará hoy con una gala lírica en el Teatro Argentino. Además, se viene el evento del canal de streaming “Tapados de música” y un ciclo de jazz para mañana viernes, y un gran cierre el sábado con Raúl Lavié en el Pasaje Dardo Rocha y propuestas de centros culturales al aire libre.