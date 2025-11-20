Descubrieron rastros de vida en en rocas de 3.300 millones de años

Un equipo internacional de científicos ha encontrado evidencia química de organismos en rocas de más de 3.300 millones de años, duplicando el periodo de tiempo en el que hasta ahora se podían buscar rastros moleculares. El hecho se dio gracias a la combinación entre la química forense más avanzada con la potencia de la inteligencia artificial. Además, esos mismos rastros, de hecho, demostraron que la fotosíntesis productora de oxígeno, el motor biológico que transformó el planeta, surgió al menos 800 millones de años antes de lo que se creía.

Los investigadores entrenaron algoritmos de aprendizaje automático para reconocer las huellas moleculares sutiles que dejan los organismos vivos, incluso cuando las biomoléculas originales han desaparecido por completo. Este enfoque permitió detectar rastros en rocas cuya antigüedad supera ampliamente los registros anteriores. “La combinación de análisis químico y aprendizaje automático ha revelado pistas biológicas sobre la vida antigua que antes eran invisibles”, destacaron los expertos.