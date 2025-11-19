El Pasaje Dardo Rocha, epicentro cultural de la ciudad

El Pasaje Dardo Rocha es uno de los edificios más bellos de la época fundacional de La Plata y sin duda uno de los principales epicentros de las actividades culturales, sociales y educativas de la Provincia de Buenos Aires.

Su historia se remonta a los mismos tiempos de la fundación de la ciudad. En 1883, comenzó a construirse la Estación de Trenes “19 de Noviembre” en el predio delineado por la calle 50 entre 6 y 7.

En esos primeros años era primordial la disponibilidad de un transporte público eficiente para movilizar los materiales de construcción, los operarios y los nuevos residentes.

Fue diseñado por el arquitecto italiano Francesco Pinaroli, quien nació en 1842 en Novara y se radicó en nuestro país antes de 1870. Pinaroli revalidó su título de arquitecto en la Facultad de Matemáticas de Buenos Aires en 1878, tras presentar una tesis sobre el uso del hierro en la arquitectura.

Después de superar las demoras por un incendio de las instalaciones, el 30 de agosto de 1887 el Pasaje Dardo Rocha abrió sus puertas exponiendo su estilo arquitectónico francés “Meaux Arts” fusionado con neorenacentismo italiano.

Hasta 1926 el edificio carecía de una función. En ese mismo año, el gobernador Luis Monteverde decide remodelar el edificio para convertirlo en un centro cultural llamado «Pasaje Monteverde».

En 1930 adopta el nombre del fundador de La Plata y pasa a denominarse “Pasaje Dardo Rocha”.

Después de haber sido sede de numerosas reparticiones y de albergar la Convención Constituyente, en 1994, ingresó al patrimonio municipal y, con la realización de importantes obras de restauración y equipamiento.

Tanto en su fachada como en su interior se aprecian columnas y pilastras grecolatinas (jónicas y compuestas), escaleras en mármol, amplias y luminosas galerías, ornamentos, heráldicas, ventanales y frontis de diversas características; todo bajo una simetría general absoluta.

En su interior funcionan dos museos, dos salas de teatro, una sala de cine, espacios de conferencias, aulas de talleres y la emblemática galería central multifunción.

Hoy La Plata cumple 143 años y el “Pasaje”, como tantos sitios históricos que se encuentran en la región, es un orgullo de todos los platenses.