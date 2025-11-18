Recuperaron el ARN más antiguo obtenido hasta la fecha

Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Estocolmo, en Suecia, ha logrado secuenciar las moléculas de ARN (ácido ribonucleico) más antiguas identificadas hasta hoy, procedentes de tejidos musculares de un mamut lanudo juvenil bautizado como Yuka. El ejemplar fue hallado en el permafrost siberiano y datado en alrededor de 40.000 años.

Según los especialistas a cargo, este hallazgo, que se describe en un estudio publicado recientemente en la revista Cell, abre una posibilidad inédita para desvelar la actividad genética de animales extintos y desafía la idea en torno a que el ARN, una molécula mucho más frágil que el ADN, no puede sobrevivir durante decenas de miles de años. Los científicos se han centrado durante años en decodificar ADN de mamuts para reconstruir sus genomas y su historia evolutiva. Pero el ARN, la molécula que muestra qué genes están activos, hasta ahora ha permanecido alejada de estos esfuerzos. Se creía que el ARN era demasiado frágil para sobrevivir incluso unas pocas horas después de la muerte, dejando de lado estas moléculas ricas en información sobre las especies.

En el caso de Yuka, los fragmentos de ARN recuperados permitieron reconstruir perfiles de expresión génica específicos de tejido. Así, indicaron que en las muestras se detectaron señales de estrés celular, coherentes con hipótesis previas sobre las circunstancias de la muerte de Yuka, que posiblemente fue atacado por depredadores, y que incluso permitieron identificar elementos del cromosoma Y, confirmando el sexo masculino del ejemplar. Estos detalles muestran el valor del ARN para reconstruir no solamente la genética, sino también la fisiología y los últimos momentos de vida de organismos que pertenecen a especies extintas. Este avance también demuestra que, en condiciones de preservación excepcionales como el permafrost, el ARN puede persistir mucho más tiempo de aquello que se pensaba y, de esta manera, convertirse en una herramienta clave en este tipo de estudios.