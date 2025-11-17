La Semana de la Música suma una noche de tango en el Hipódromo de La Plata

La Semana de la Música continúa con actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad y este lunes tendrá una nueva cita en el Hipódromo de La Plata, donde la Municipalidad, junto a la Lotería de la Provincia, impulsará una noche de tango desde las 20:00.

La propuesta contará con la presentación en vivo de Raúl Gaggiotti, reconocido anfitrión de la histórica milonga Lo de Raúl, y de la pianista Noelia Sinkunas, una de las referentes del tango joven. También participarán Fernando Maitini y el equipo del programa de radio Derecho Viejo, quienes aportarán la musicalización de la jornada desde la explanada de la tribuna oficial.

Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de propuestas gastronómicas de Miraflores y Run Run, y recorrer stands de artistas y emprendedores locales, en una experiencia que combinará música, danza y cultura en un entorno único.

La primera edición de la Semana de la Música comenzó el sábado pasado en las escalinatas de la Catedral, donde el compositor y director Nicolás Sorín brindó un emotivo concierto homenaje a Astor Piazzolla ante una multitud. El ciclo, impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, se extenderá hasta el sábado 22 de noviembre con nuevas presentaciones de distintos géneros en espacios emblemáticos de la ciudad.