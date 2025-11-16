Cruz Roja La Plata convoca a la comunidad a su Carrera Solidaria 2025

Cruz Roja Argentina filial La Plata anunció la realización de la segunda edición de Cruz Roja Corre 2025, una carrera solidaria que invita a toda la comunidad a participar el próximo 23 de noviembre, con largada desde Plaza Moreno. El evento busca recaudar fondos para potenciar y ampliar los programas humanitarios que la institución sostiene en la región, y se presenta como una oportunidad para combinar deporte, recreación y compromiso social.

La propuesta incluye dos modalidades accesibles para distintos niveles y edades: una carrera 10K Competitiva, orientada a quienes buscan exigencia física y superación personal, y una 3K Participativa, ideal para correr o caminar en familia, con amigos o simplemente a ritmo propio. En ambos casos, cada participante recibirá una medalla al cruzar la meta, como reconocimiento al esfuerzo y al apoyo brindado a la causa.

Desde la organización destacaron que el objetivo es promover una jornada inclusiva y abierta, donde cualquier persona pueda sumarse independientemente de su experiencia deportiva.

Con más de 130 años de trayectoria, la filial platense de Cruz Roja Argentina desarrolla anualmente más de 750 actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la resiliencia comunitaria. Entre las acciones más relevantes se encuentran las capacitaciones en primeros auxilios físicos y psicológicos y RCP; el acompañamiento a personas en situación de calle; la respuesta, monitoreo y asistencia ante emergencias; las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial; y la organización de jornadas de donación de sangre junto al Centro Regional de Hemoterapia.

Las inscripciones se realizan únicamente de manera virtual, a través del enlace disponible en el perfil oficial de Instagram @crarglaplata, donde también se encuentran los detalles del recorrido y los horarios.