Presentan un novedoso Walking Tour nocturno con relatos e intervenciones teatrales

La Municipalidad de La Plata, a través de su Ente de Turismo, presenta el Walking Tour Nocturno de Noches Teatralizadas, una experiencia que combina narraciones y actuaciones con un recorrido guiado por templos, palacios, diagonales y plazas del histórico casco urbano.

La actividad se llevará adelante el sábado 22 de noviembre a las 18:30 y tendrá como punto de partida el monumento central de Plaza San Martín. A lo largo del recorrido, relatos, leyendas y voces del pasado cobrarán vida en un extenso tour que finalizará con una vista panorámica desde la Catedral y un brindis en la terraza del Hotel Grand Brizo.

Los cupos son limitados y la propuesta les permitirá a los participantes adentrarse en los orígenes de la ciudad soñada por Dardo Rocha y diseñada por Pedro Benoit, destacando el valor patrimonial de cada punto visitado y celebrando su espíritu cultural.