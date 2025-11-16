Descubren ocho cuevas en Marte que podrían haber albergado vida

Investigadores de la Universidad de Shenzhen (China) identificaron ocho posibles cavidades subterráneas en Marte, formadas por disolución de roca por agua, que podrían haber sido refugios para la vida o servir para futuras misiones humanas.

Estas ocho depresiones circulares, llamadas “skylights”, están ubicadas en la región de Hebrus Valles, al noroeste del planeta.

Los investigadores estudiaron datos del Espectrómetro de Emisión Térmica (TES) que estaba a bordo del Mars Global Surveyor de NASA y descubrieron que las rocas alrededor de los pozos son ricas en carbonatos y sulfatos.

"Estos skylights se interpretan como las primeras cuevas kársticas potenciales conocidas en Marte, representando entradas de colapso formadas a través de la disolución de litologías solubles en agua, definiendo una nueva clase de formación de cuevas distinta de todas las entradas volcánicas y tectónicas previamente reportadas", manifestaron los investigadores.