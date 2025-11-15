El extraordinario caso de los trillizos Silva que generaron una revolución en el Instituto Médico Platense

Ariel Silva tiene 42 años. En 2023 conoció a Valeria (37) y se pusieron de novios después de haber tenido una primera vida por separados con otros hijos y parejas.

En menos de dos años, una bendición del destino marcó sus vidas para siempre: hace un poco más de seis meses se enteraron que iban a ser padres de trillizos con todo lo que esto representa en el contexto actual de la sociedad.

En el marco de una marcada baja en la tasa de natalidad, la nueva familia de Los Hornos afrontará el desafío de criar a Sofía, Emma y Lucio, quienes nacieron por cesárea el miércoles y se recuperan en la sala de neonatología del Instituto Médico Platense.

Allí, el Director Raúl Tassi y el jefe del área de cuidados intensivos para bebés Guillermo Salas, se encargaron de brindar la mayor contención para la numerosa familia que está alojada en una de las lujosas salas de maternidad en el quinto piso del edificio de 1 y 50.

Los trillizos Silva son un caso único en la ciudad y en la Provincia y los especialistas aseguran que se solo se da un caso como estos entre un millón: nacieron dos nenas y un varoncito, pero las dos mujeres compartieron la misma placenta dentro de la panza de la mamá, por lo que son consideradas gemelas, mientras que el nene estaba separado dentro del mismo cuerpo de su mamá, por lo que será considerado un Mellizo de las dos hermanitas.

En términos científicos se lo conoce como embarazo dicoriónico y triamniótico, que en este caso se extendió por 30 semanas (siete meses y medio).

Los bebés pesaron entre 1300 y 1600 gramos (un kilo trescientos y un kilo seiscientos) y deberán permanecer en Neonatología por lo menos entre un mes y un mes y medio para aumentar de peso y terminar un proceso madurativo en incubadora.

Emma, Sofía y Lucio están en la sala de Neonatología y para sus padres, el varón “estaba custodiando y cuidando a sus hermanitas en un sector distinto dentro de la panza de la mamá”.

“Sabemos que es un desafío enorme y para eso tenemos a nuestras familias y a la abuela (Irma) que nos van a ayudar.

Justamente la mamá de Valeria es una reconocida vecina de Los Hornos que militó durante muchos años en el peronismo y que vende pan dulce artesanales en la época de las Fiestas. “Soy repostera y mi hija también se dedica a cocinar”, explicó.

Con pan dulce y sidra, la Navidad de la familia Silva espera llenarse de llantos, pañales y alegrías por el trabajo que están haciendo los profesionales del Instituto Médico Platense, liderado por responsables de la medicina privada que mantienen vigente el sentido de humanidad y contención para la atención de los pacientes.