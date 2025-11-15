Astronautas chinos regresaron a la Tierra tras quedar varados en el espacio

Tras 204 días en el espacio, los tripulantes de la misión espacial china Shenzhou-20 lograron tocar de nuevo la Tierra. Según han informado los medios estatales del gigante asiático, la cápsula que transportaba a los tres miembros de esta expedición aterrizó con éxito en el campo de Dongfeng, en la región septentrional de Mongolia Interior.

El equipo dejó su nave Shenzhou-20 en órbita y volvió a bordo de la recién llegada Shenzhou-21.

Wang Jie, Chen Zhongrui y Chen Dong, miembros de la misión Shenzhou-20, debían regresar el 5 de noviembre. El plan original de retorno se canceló porque una ventana de la cápsula Shenzhou-20 presentaba pequeñas grietas, muy probablemente causadas por el impacto de basura espacial, informó el viernes la agencia.

“La cápsula no cumple con los requisitos de seguridad para un regreso tripulado. La Shenzhou-20 permanecerá en órbita y se utilizará para realizar experimentos pertinentes”, indicaron desde la Agencia Espacial Tripulada de China en un comunicado.

Chen Dong, comandante de la misión, dijo sentirse tranquilo tras el regreso y calificó su último viaje espacial de oportunidad de entrenamiento y de prueba real. "El camino de la exploración espacial humana no es sencillo", comentó al salir de la cápsula.