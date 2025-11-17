La Plata Solidaria lanza la 26ª edición de la colecta “Ni un chico sin Papá Noel”

La Plata Solidaria puso en marcha una nueva edición de su ya emblemática colecta navideña “Ni un chico sin Papá Noel”, que este año cumple 26 temporadas consecutivas acercando juguetes a niños y niñas de los distintos barrios de la ciudad. La iniciativa surgió en Tolosa, cuando un grupo de jóvenes decidió repartir regalos junto a Papá Noel, y con el tiempo se transformó en uno de los gestos solidarios más tradicionales de diciembre en La Plata.

“Ha pasado tanto tiempo que ya no tenemos palabras para agradecer a los cientos y cientos de platenses que durante todos estos años hicieron posible esta actividad, que prácticamente dio origen a La Plata Solidaria”, señaló Pablo Pérez, coordinador de la organización. El espíritu de la campaña se mantiene intacto: garantizar que cada niño y niña reciba un juguete en Navidad.

En esta primera etapa, los organizadores invitan a comercios, escuelas e instituciones de todos los barrios a sumarse como centros de recepción. La propuesta busca ampliar la red de voluntarios y facilitar la participación de las familias que quieran colaborar con juguetes nuevos o usados en buen estado.

“Invitamos a quienes quieran ser parte de esta hermosa actividad a que se sumen desde los diferentes barrios de la ciudad”, remarcaron desde La Plata Solidaria, que cada año articula con organizaciones comunitarias para llegar a la mayor cantidad de hogares.

Quienes deseen obtener más información o sumarse como punto de entrega pueden comunicarse por WhatsApp al 221-566-9819 o a través de Instagram en @laplatasolidariaok. La campaña ya está en marcha e invita, una vez más, a renovar el compromiso solidario que caracteriza a los platenses.