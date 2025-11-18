Una densa nube de polvo avanza hacia La Plata tras el temporal en la Patagonia

Una extensa nube de polvo formada como consecuencia del violento temporal que atravesó la Patagonia avanza hacia el área metropolitana y podría alcanzar La Plata en las próximas horas, según informaron organismos meteorológicos nacionales. El fenómeno se originó tras las intensas ráfagas —que superaron los 150 kilómetros por hora en sectores de Chubut y Neuquén— y que obligaron a declarar la emergencia climática en varias localidades del sur.

La fuerza del viento levantó grandes cantidades de sedimentos que comenzaron a desplazarse hacia el centro del país. El avance del material en suspensión redujo la visibilidad por debajo de los 5.000 metros en distintas ciudades costeras, impulsado principalmente por el viento del sudoeste.

Si bien se continúa monitoreando la trayectoria de la nube, las autoridades aclararon que no implica un riesgo sanitario para los habitantes de La Plata, aunque podría generar un leve oscurecimiento del cielo y una disminución temporaria de la visibilidad.

Imágenes tomadas en distintos puntos del litoral marítimo mostraron el horizonte cubierto de un tono marrón grisáceo producto del polvo en tránsito. Los especialistas siguen de cerca la evolución del fenómeno, mientras las zonas más afectadas permanecen bajo advertencia hasta que cambien las condiciones del viento.